Глава МИД Ирана провел переговоры со спецпосланником генсека ООН по Сирии

Глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф во вторник провел переговоры со спецпосланником генсека ООН по Сирии Гейром Педерсеном, в ходе встречи он поднял вопрос о попытках США помешать запуску конституционного комитета Сирии, сообщает внешнеполитическое ведомство Ирана.

«В ходе этой встречи стороны рассмотрели развитие ситуации в политической сфере, а также усилия ООН и стран-гарантов астанинского процесса (Россия, Иран и Турция) по формированию и запуску работы конституционного комитета Сирии», — говорится в сообщении МИД Ирана, сообщает РИА Новости.

Министр иностранных дел Ирана также напомнил в этой связи о давлении США и попытке воспрепятствовать запуску деятельности комитета.