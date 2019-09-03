Глава МИД Ирана провел переговоры со спецпосланником генсека ООН по Сирии

Глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф во вторник провел переговоры со спецпосланником генсека ООН по Сирии Гейром Педерсеном, в ходе встречи он поднял вопрос о  попытках США помешать запуску конституционного комитета Сирии, сообщает внешнеполитическое ведомство Ирана.
«В ходе этой встречи стороны рассмотрели развитие ситуации в политической сфере, а также усилия ООН и стран-гарантов астанинского процесса (Россия, Иран и Турция) по формированию и запуску работы конституционного комитета Сирии», — говорится в сообщении МИД Ирана, сообщает РИА Новости.
Министр иностранных дел Ирана также напомнил в этой связи о давлении США и попытке воспрепятствовать запуску деятельности комитета.
| 2019-09-03T17:28:06+00:00 3 сентября 2019, 18:47|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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