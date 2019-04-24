Глава МИД Ирана пригрозил США последствиями из-за нефтяных санкций

Глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф пригрозил США последствиями, если они попытаются мешать продажам иранской нефти, передает РИА Новости.
В понедельник администрация президента США Дональда Трампа объявила, что не будет продлевать действие исключений из санкций на покупку иранской нефти. Белый дом рассчитывает, что благодаря этому решению экспорт иранской нефти сократится до нуля.
«Мы считаем, что Иран продолжит продавать свою нефть. Мы продолжим находить покупателей для нашей нефти, и мы продолжим использовать Ормузский пролив в качестве безопасного транзитного прохода для продажи нашей нефти», — заявил Зариф на мероприятии, организованном Asia Society в Нью-Йорке. Трансляция велась на сайте Asia Society.