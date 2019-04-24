Глава МИД Ирана пригрозил США последствиями из-за нефтяных санкций

«Мы считаем, что Иран продолжит продавать свою нефть. Мы продолжим находить покупателей для нашей нефти, и мы продолжим использовать Ормузский пролив в качестве безопасного транзитного прохода для продажи нашей нефти», — заявил Зариф на мероприятии, организованном Asia Society в Нью-Йорке. Трансляция велась на сайте Asia Society.