Глава МИД Ирана ответил на заявление Помпео о ракетных пусках Ирана

Ракетные испытания Ирана не нарушают резолюцию Совбеза ООН 2231. Как передает РИА Новости, об этом заявил министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф в ответ на слова госсекретаря США Майка Помпео.
Ранее Помпео заявил, что Ирану следует «пересмотреть эти провокационные пуски и отказаться от любых действий, связанных с баллистическими ракетами, чтобы избежать более глубокой экономической и дипломатической изоляции». Он добавил, что действия Ирана демонстрируют «полное пренебрежение резолюций 2231 Совбеза ООН».
«Пуски Ираном космических ракет и ракетные испытания не являются нарушением резолюции 2231», — написал Зариф в Twitter. Он также напомнил США, что срок действия резолюции 1929, которая наложила запрет на передачу Ирану современных вооружений, в том числе ракет и ракетных систем, истек.
Зариф добавил, что «угрозы порождают угрозы, в то время как вежливость рождает вежливость».
Вашингтон настаивает на том, что резолюция 2231 запрещает Ирану испытывать ракеты, Россия указывает на то, что в тексте резолюции содержится не запрет, а призыв.