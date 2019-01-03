Глава МИД Ирана ответил на заявление Помпео о ракетных пусках Ирана

Ракетные испытания Ирана не нарушают резолюцию Совбеза ООН 2231. Как передает РИА Новости, об этом заявил министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф в ответ на слова госсекретаря США Майка Помпео.

Ранее Помпео заявил, что Ирану следует «пересмотреть эти провокационные пуски и отказаться от любых действий, связанных с баллистическими ракетами, чтобы избежать более глубокой экономической и дипломатической изоляции». Он добавил, что действия Ирана демонстрируют «полное пренебрежение резолюций 2231 Совбеза ООН».