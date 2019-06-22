Глава МИД Ирана опубликовал карту с маршрутом полета сбитого беспилотника

Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф опубликовал карту, на которой отображен маршрут полета сбитого американского беспилотника.

Размещенная министром публикация в Twitter содержит детали маршрута беспилотника, координаты его местонахождения в определенный момент времени, координаты беспилотника в момент подаваемых Ираном сигналов с предупреждениями, а также точку, в которой американский беспилотник был сбит иранскими военными в четверг. At 00:14 US drone took off from UAE in stealth mode & violated Iranian airspace. It was targeted at 04:05 at the coordinates (25°59’43″N 57°02’25″E) near Kouh-e Mobarak. We’ve retrieved sections of the US military drone in OUR territorial waters where it was shot down. pic.twitter.com/pJ34Tysmsg — Javad Zarif (@JZarif) 20 июня 2019 г.

«Нет сомнений в том, где (летательное) средство находилось, когда его сбили», — отметил Зариф, подразумевая, что, вопреки заявлениям американской стороны, беспилотник нарушил воздушное пространство Ирана и был сбит на территории Исламской Республики.