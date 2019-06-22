Глава МИД Ирана опубликовал карту с маршрутом полета сбитого беспилотника

Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф опубликовал карту, на которой отображен маршрут полета сбитого американского беспилотника.
Размещенная министром публикация в Twitter содержит детали маршрута беспилотника, координаты его местонахождения в определенный момент времени, координаты беспилотника в момент подаваемых Ираном сигналов с предупреждениями, а также точку, в которой американский беспилотник был сбит иранскими военными в четверг.

«Нет сомнений в том, где (летательное) средство находилось, когда его сбили», — отметил Зариф, подразумевая, что, вопреки заявлениям американской стороны, беспилотник нарушил воздушное пространство Ирана и был сбит на территории Исламской Республики.
| 2019-06-22T20:35:12+00:00 22 июня 2019, 21:01|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

Новости по теме:

В рубрике

Copyright 2018 © Зеркало
FacebookTwitterRss