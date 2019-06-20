Глава МИД Ирана назвал заявления США о сбитом беспилотнике ложью

Тегеран намерен доказать, что США лгут о том, что американский беспилотник был сбит над Ормузским проливом, в международном воздушном пространстве, заявил глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф.
«США осуществляют экономический терроризм против Ирана, совершили скрытые действия против нас и теперь вторгаются на нашу территорию. Мы не хотим войны, но мы будем рьяно защищать свои небо, землю и воды. Мы обратимся в ООН в связи с новой агрессией (США) и покажем, что США лгут о международных водах», — написал министр в Twitter.
Корпус стражей исламской революции (часть вооруженных сил Ирана) в четверг сообщил, что сбили американский беспилотник у входа в Персидский залив на юге страны после того, как он нарушил воздушное пространство Ирана. Позже Центральное командование вооруженных сил США заявило, что иранский зенитно-ракетный комплекс сбил беспилотник ВМС США над Ормузским проливом, в международном воздушном пространстве.