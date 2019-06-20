Глава МИД Ирана назвал заявления США о сбитом беспилотнике ложью

Корпус стражей исламской революции (часть вооруженных сил Ирана) в четверг сообщил, что сбили американский беспилотник у входа в Персидский залив на юге страны после того, как он нарушил воздушное пространство Ирана. Позже Центральное командование вооруженных сил США заявило, что иранский зенитно-ракетный комплекс сбил беспилотник ВМС США над Ормузским проливом, в международном воздушном пространстве.