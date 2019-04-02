Глава МИД Ирана назвал давление США на Тегеран «экономическим терроризмом»

Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф назвал давление со стороны США на Тегеран «экономическим терроризмом», поскольку оно мешает оказывать помощь во время наводнений в Иране.
«Максимальное давление» президента США Дональда Трампа — несоблюдение резолюции СБ ООН 2231 и постановления Международного суда — препятствует усилиям по оказанию помощи со стороны иранского Красного полумесяца всем сообществам, опустошенным беспрецедентными наводнениями», — написал Зариф в Twitter, отметив, что Иран из-за этого не получает спасательные вертолеты.
«Это не просто экономическая война, это экономический терроризм», — добавил глава иранского МИД.