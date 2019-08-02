Глава МИД Индии заявил Помпео, что Нью-Дели обсуждает Кашмир только с Исламабадом

Министр иностранных дел Индии Субраманиям Джайшанкар заявил при встрече с госсекретарем США Майклом Помпео, что Индия будет обсуждать проблему Кашмира только с Пакистаном на двусторонней основе. Об этом глава МИД Индии написал в пятницу на своей странице в Twitter.

«Сообщил сегодня утром американскому коллеге Помпео в ясных выражениях, что любая дискуссия о Кашмире, если таковая потребуется, будет только с Пакистаном и только на двусторонней основе», — подчеркнул Джайшанкар. Его беседа с Помпео состоялась на полях министерской встречи Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) в Бангкоке.(ТАСС)