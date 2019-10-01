Глава МИД Индии: Вашингтон не должен указывать Нью-Дели, закупать ли военную технику у РФ

Министр иностранных дел Индии Субраманиям Джайшанкар заявил, что Вашингтон не должен указывать Нью-Дели, у кого закупать или не закупать военную технику, в том числе это касается и вопроса приобретения у России зенитных ракетных систем (ЗРС) С-400.

«Мы всегда утверждали, что наши закупки, подбор поставщиков военной техники — это абсолютно суверенное право», — сказал Джайшанкар журналистам в ходе визита в Вашингтон. Его слова во вторник приводит телеканал NDTV.

«Мы бы не хотели, чтобы какое-то государство говорило нам, что покупать или не покупать у России; как и чтобы какое-то государство указывало нам, покупать или не покупать у Америки», — сказал он. «Это наша свобода выбора, и мы думаем, что в интересах всех это признать», — отметил глава МИД Индии.

При этом Джайшанкар признал, что Индия обсуждает с США «опасения Вашингтона» по поводу приобретения у Москвы ЗРС С-400.