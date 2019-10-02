Глава МИД Индии прокомментировал возможные санкции США за закупку С-400

Индия надеется, что США поймут, почему для нее закупка российских зенитно-ракетных комплексов С-400 важна, заявил во вторник глава индийского МИД Субраманиам Джайшанкар, передает РИА Новости.
«Индия приняла решение по С-400, и мы обсуждали это с властями США. Я в определенной степени уверен в моей способности убеждать. Я надеюсь, что люди поймут, почему эта конкретная сделка действительно важна для нас «, — сказал он, выступая в Центре стратегических и международных исследований.
Так он ответил на вопрос о том, готова ли Индия к возможным санкциям со стороны США в ответ на закупку С-400.
Ранее перед встречей с госсекретарём США Майком Помпео в Вашингтоне глава МИД Индии заявил, что ни одно государство в мире, в том числе США, не в праве указывать Индии, может ли она закупать военную технику у России или нет. Он подчеркнул, что вопросы закупок военной техники, а также выбора ее поставщиков всегда оставались «суверенным правом» его страны.