Глава МИД Индии прокомментировал возможные санкции США за закупку С-400

Так он ответил на вопрос о том, готова ли Индия к возможным санкциям со стороны США в ответ на закупку С-400.

Ранее перед встречей с госсекретарём США Майком Помпео в Вашингтоне глава МИД Индии заявил, что ни одно государство в мире, в том числе США, не в праве указывать Индии, может ли она закупать военную технику у России или нет. Он подчеркнул, что вопросы закупок военной техники, а также выбора ее поставщиков всегда оставались «суверенным правом» его страны.