Глава МИД Германии заявил о новых отношениях между Европой и США

Отношения Европы и США начали меняться еще до того, как появился Дональд Трамп и его провокационные твиты. Германия теперь рассматривает нынешнюю трансатлантическую антипатию как историческую возможность переопределить роль ЕС.

Об этом написал министр иностранных дел Германии Хайко Маас в колонке для Handelsblatt.

Он выдвинул идею объединенной Европы, в которой предлагает действовать на основе сбалансированного партнерства. В рамках такого партнерства предполагается, что страны берут на себя равную долю ответственности – и это создает противовес, который можно скоординировано использовать против США, если они когда-либо «пересекут линию».

Если страны Европы будут действовать в одиночку, то не справятся с этой задачей, считает Маас. По его словам, главная цель внешней политики стран должна заключаться в построении суверенной, сильной Европы.

«Лишь объединив усилия с Францией и другими европейскими странами, можно достичь баланса с США. Европейский Союз должен стать краеугольным камнем международного порядка, партнером для всех тех, кто привержен ему. Она предназначена для этого, потому что компромисс и баланс лежат в ее ДНК», – отметил Маас.

По его словам, в интересах Европы укрепить европейскую часть НАТО. Это необходимо сделать не из-за пошлин Дональда Трампа, а потому, что Европа больше не может полагаться на Вашингтон в той же степени, как это было раньше.

Правительство Германии уже идет по этому пути, подчеркивает Маас. Также он обратил внимание на необходимость увеличения расходов на оборону в целях безопасности Европы.

34 просмотров