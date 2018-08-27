Глава МИД Германии заявил о намерении пересмотреть отношения с США

Министр иностранных дел ФРГ Хайко Маас заявил, что представит новую внешнеполитическую стратегию Германии по отношению к США, сообщает агентство dpa.

Для продвижения новой стратегии Маас намерен воспользоваться стартующим с 3 октября годом Германии в США. «Уже давно пришло время переоценить трансатлантическое партнерство: трезво, критично, и даже самокритично», — сказал министр 25 августа в Берлине на мероприятии по случаю начала года Германии в США.

Ранее Маас в своей статье, опубликованной в газете Handelsblatt, отметил, что США и Европа в течение многих лет постепенно отдаляются друг от друга, а общность интересов и ценностей постепенно сходит на нет. Глава МИД заявил, что процесс нормализации взаимоотношений с Востоком начался еще до прихода к власти в США Дональда Трампа, и высказался против стратегии, предполагающей, что Европе просто следует дождаться смены власти в Соединенных Штатах.

За основу новых взаимоотношений с Вашингтоном Маас предложил взять идею сбалансированного сотрудничества, а главной целью немецкой внешней политики назвал создание сильной и независимой Европы. При этом он отметил, что там, где США пересекают красную линию, объединенная Европа должна выставлять противовес.

Отношения между США и ЕС обострились на фоне выхода Вашингтона из ядерной сделки с Ираном, а также введения торговых пошлин на сталь и алюминий из Евросоюза. Евросоюз с 7 августа ввел в силу законодательство, отменяющее на территории ЕС действие экстерриториальных санкций США в отношении Ирана.

В ответ на введение тарифов Брюссель установил дополнительные пошлины в 25% на импорт в ЕС целого ряда товаров из Соединенных Штатов.

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