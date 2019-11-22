Глава МИД Германии выступил против одностороннего вывода ядерного оружия из ФРГ

Министр иностранных дел Германии Хайко Мас (Heiko Maas) выступает против одностороннего вывода ядерного оружия с территории ФРГ. Если оно должно исчезнуть, это должно произойти повсеместно, подчеркнул глава МИД ФРГ в японском городе Хиросима в четверг, 21 ноября. Он особо выделил отсутствие пользы от транспортировки ядерного оружия из одной страны в другую. По словам Маса, когда речь идет о ядерном разоружении, «необходимы соглашения на широкой основе, а не только с отдельными странами».

По оценке экспертов, в Германии размещены около 20 ядерных бомб США. Политики из Левой партии и «Союза-90″/»зеленых» выступают за вывод этих вооружений с авиабазы бундесвера Бюхель в земле Рейнланд-Пфальц. (Русская Служба DW)