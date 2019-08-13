Глава МИД Германии вылетел в Нью-Йорк на запасном правительственном лайнере

Правительственный самолет Airbus A321, на котором глава МИД ФРГ Хайко Маас собирался вылететь на заседание Совбеза ООН в Нью-Йорк, оказался неисправен. Как сообщили в понедельник германские ВВС в Twitter, Маас отправился в США на запасном лайнере с получасовой задержкой.

«Борт A321 был заменен в Берлине на другой самолет из-за дефекта вентиляционного клапана, расположенного на крыле», — говорится в сообщении. По информации ВВС ФРГ, неисправность уже устранена.

Воздушный флот правительства Германии состоит из пяти самолетов Airbus A310, двух Airbus A340, одного Airbus A321, четырех Bombardier Global 5000 и трех вертолетов Cougar AS532. Инциденты, связанные с техническими неполадками, для авиапарка кабинета министров не являются редкостью. 16 апреля один из Global 5000 вследствие сбоя в системе был вынужден вернуться в аэропорт Шенефельд. При посадке лайнер, в котором находился только экипаж, поочередно коснулся полосы крыльями.(ТАСС)