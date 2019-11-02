Глава МИД Германии рассказал о роли Горбачева в объединении ФРГ и ГДР

Министр иностранных дел Германии Хайко Маас в преддверии 30-й годовщины падения Берлинской стены призвал Европу к сплоченности и назвал политику первого президента СССР Михаила Горбачева одной из причин воссоединения ФРГ и ГДР. Заявление министра 2 ноября опубликовали на сайте внешнеполитического ведомства.

«Мы, немцы, знаем, кому мы обязаны за эту удачу: сотням тысяч жителей Восточной Германии, которые вышли на улицы ради свободы», — сказал Маас, упомянув также протестные движения в странах восточного блока.

«Мы обязаны нашим друзьям и союзникам на Западе, а также проводимой Горбачевым политике гласности и перестройки, которые проложили путь к объединению», — говорится в тексте.

Министр обратил внимание на внутренние европейские проблемы — «спасение евро, бесконечные споры по поводу приема и распределения беженцев», которые, по его мнению, возможно решить, только если европейцы будут держаться вместе.

«Отдельные голоса Варшавы, Берлина или Парижа заглушаются в Москве, Пекине и, к сожалению, всё чаще в Вашингтоне. Решающее значение имеет лишь голос Европы. Именно поэтому единоличные действия на национальном уровне в Европе должны стать табу», — считает Маас. Он отметил необходимость единой европейской политики по отношению к России, Китаю, а также содействия решению конфликтов в Донбассе, Сирии и Ливии, упомянув важность борьбы с изменением климата.

9 ноября в Германии отмечается 30-я годовщина падения Берлинской стены, а 3 октября проходило празднование дня объединения ФРГ и ГДР. Тогда президент России Владимир Путин направил федеральному президенту Германии Франку-Вальтеру Штайнмайеру и федеральному канцлеру страны Ангеле Меркель поздравительную телеграмму, в которой назвал воссоединение обеих частей страны «событием исторического масштаба, ознаменовавшим окончание холодной войны в Европе».

Объединение Германии состоялось 3 октября 1990 года. Процесс ускорился после того, как в 1989 году Берлинская стена фактически прекратила свое существование — граждане ФРГ и ГДР могли свободно пересечь границу. После воссоединения Восточной Германии с Западной стена была снесена, от нее остались лишь малые части в качестве исторического памятника (iz.ru_