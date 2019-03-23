Глава МИД Германии оправдал бомбежки НАТО Югославии

Глава МИД Германии Хайко Маас назвал бомбардировки Югославии странами НАТО в 1999 году «ответственным» поступком и единственно правильной реакцией на нарушение прав человека, которое имело место в то время.

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«Я по-прежнему считаю, что участие Германии [в бомбардировках] стало результатом ответственного подхода к ситуации», — сказал министр в интервью газете Stuttgarter Nachrichten, которое оказалось в распоряжении издания Die Welt.

В то же время он назвал военное вмешательство последним средством, но в то время, по его словам, наблюдались «массовые нарушения прав человека, в том числе массовые убийства».

«Я придерживаюсь мнения, что вмешательство НАТО было правильным. Я не хочу знать, что бы еще могло произойти, если бы этого [вмешательства] не было», — добавил Маас.

22 марта прошло ровно 20 лет после нанесения силами НАТО ударов по Белграду. Авиация альянса сбросила бомбы и направила крылатые ракеты на жилые кварталы города. Бомбардировки продолжались с конца марта по 10 июня 1999 года и привели к многочисленным жертвам. В результате «бульдозерной революции» осенью 2000 года был фактически свергнут президент Слободан Милошевич.