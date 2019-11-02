Глава МИД ФРГ заявил, что Германия обязана Горбачеву целостностью страны

Глава МИД Германии Хайко Маас заявил, что благодаря в том числе политике перестройки лидера СССР Михаила Горбачева, единство Германии стало возможным. Об этом сообщает РИА Новости.

«Мы, немцы, знаем, кому мы обязаны этим счастьем», — сказал Маас.

Министр поблагодарил митингующих в свое время сотен тысяч восточных немцев, революционеров в балтийских странах, демонстрантов из Венгрии и Праги, а также западных партнеров и Горбачева, который провел политику гласности и перестройки, «которые проложили путь к объединению [Германии]»

Маас также отметил, что немецкое единство «стало подарком Европы для Германии».

| 2019-11-02T22:25:02+00:00 2 ноября 2019, 23:23|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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