Глава МИД ФРГ заявил, что Германия обязана Горбачеву целостностью страны

Глава МИД Германии Хайко Маас заявил, что благодаря в том числе политике перестройки лидера СССР Михаила Горбачева, единство Германии стало возможным. Об этом сообщает РИА Новости.

«Мы, немцы, знаем, кому мы обязаны этим счастьем», — сказал Маас.

Министр поблагодарил митингующих в свое время сотен тысяч восточных немцев, революционеров в балтийских странах, демонстрантов из Венгрии и Праги, а также западных партнеров и Горбачева, который провел политику гласности и перестройки, «которые проложили путь к объединению [Германии]»

Маас также отметил, что немецкое единство «стало подарком Европы для Германии».