Глава МИД ФРГ посетит Турцию в начале сентября

Глава МИД Германии Хайко Маас намерен 5-6 сентября — за три недели до государственного визита в ФРГ президента Реджепа Тайипа Эрдогана — посетить Анкару и Стамбул. Об этом сообщило в пятницу агентство DPAсо ссылкой на собственные источники.

По его информации, Маас проведет в турецкой столице политические переговоры, а также примет участие в мероприятиях, посвященных 150-летию основания немецкой школы в Стамбуле. Визит главы МИД положит начало череде встреч между членами правительств обеих стран.

На 21 сентября в Берлине запланированы переговоры министров финансов ФРГ и Турции. 28-29 сентября в столице ФРГ ожидают Эрдогана, а в октябре в Турцию отправится министр экономики Германии Петер Альтмайер, которого будет сопровождать бизнес-делегация.

Официального подтверждения визита Мааса пока нет. Последние годы ознаменовались существенным похолоданием в отношениях Берлина и Анкары, причиной чему стал целый ряд факторов. В первую очередь речь идет о задержаниях в Турции немецких граждан, прежде всего журналистов и правозащитников. По оценке властей ФРГ, в настоящее время в республике «по политическим мотивам» в следственных изоляторах находятся семеро граждан Германии.

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