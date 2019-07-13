Глава МИД ФРГ объявил о необходимости распределять спасенных в море мигрантов

Министр иностранных дел Германии Хайко Мас (Heiko Maas) объявил о новой инициативе по перераспределению мигрантов, которые были спасены в Средиземном море. «Нам нужно объединение тех, кто готов помогать в вопросе обязательного распределения [беженцев]», — заявил Мас, слова которого в субботу, 13 июля, приводит медиагруппа RedaktionsNetzwerk Deutschland.
«Германия готова внести существенный вклад и гарантировать постоянный прием определенного контингента спасенных», — уточнил Мас, передает Deutsche Welle. Он предложил тем европейским государствам, кто будет к этому готов, также принимать мигрантов. По словам Маса, «многодневные скитания частных спасательных судов в поисках надежной гавани должны уйти в прошлое».
Хайко Мас заявил, что ожидает от партнеров по ЕС «решительных шагов» в решении проблемы спасения мигрантов. В четверг, 18 июля, в Хельсинки пройдет саммит ЕС на уровне министров юстиции и глав МВД.