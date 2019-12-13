Глава МИД ФРГ обвинил Путина в попытке оправдать убийство чеченца в Берлине

Глава МИД Германии Хайко Мас опроверг слова президента России Владимира Путина о реакции ФРГ на попытку Москвы добиться экстрадиции бывшего чеченского полевого командира Зелимхана Хангошвили, убитого летом в Берлине. Утверждения президента РФ о том, что неоднократные запросы Москвы на выдачу Хангошвили не нашли «взаимопонимания» у немецких коллег, «звучат нелепо» и похожи на попытку оправдания преступления, заявил немецкий министр в программе телеканала ZDF «Maybrit Illner» поздно вечером в четверг, 12 декабря. Официальный Берлин ранее опроверг слова Путина об обращении России к ФРГ с подобным запросом.

Президент РФ тремя днями ранее прокомментировал убийство в Берлине на пресс-конференции в Париже, где проходил саммит в «нормандском формате» по урегулированию конфликта в Донбассе. Путин назвал убитого «боевиком» и «кровавым человеком». Он отверг обвинения в том, что к убийству Хангошвили могли быть причастны российские спецслужбы, подчеркнув, что «это бандитская среда, и там может произойти все, что угодно». (Русская Служба DW)