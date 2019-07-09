Глава МИД Франции выразил сильную обеспокоенность ситуацией вокруг ядерной программы Ирана

Возникновение напряженности вокруг ядерной программы Ирана вызывает у Франции сильное беспокойство. Как передает ТАСС, об этом глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан заявил во вторник, выступая во французском Сенате (верхняя палата парламента).

«Факт превышения Ираном уровня обогащения урана был констатирован во вторник МАГАТЭ. То есть стало очевидным, что Иран дважды нарушил венские договоренности, как превысив установленный лимит в 300 кг запасов слабо обогащенного урана, так и тем, что увеличил степень обогащения урана. Это небольшие превышения, но это нарушения, которые констатировало МАГАТЭ. Такая ситуация вызывает у нас сильную, очень сильную обеспокоенность», — подчеркнул Ле Дриан.

Он отметил, что нынешнюю ситуацию можно в целом охарактеризовать как «неверную реакцию Ирана на неправильное решение США выйти из Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД), а также возобновить санкции». «И в особенности, — добавил французский министр, — [решение] придать экстерриториальный характер этим санкциям США, которые теперь затрагивают многих торговых партнеров Ирана».

Ле Дриан особо отметил, что «при такой ситуации следует приложить все усилия к тому, чтобы создать пространство диалога». Именно по этой причине президент Франции Эмманюэль Макрон провел в субботу переговоры с иранским президентом Хасаном Роухани, а в понедельник — с президентом США Дональдом Трампом, напомнил министр.