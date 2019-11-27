Глава МИД Франции пригрозил Ирану санкциями

Глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан предупредил о возможности запуска механизма, который грозит восстановлением санкций против Ирана, из-за несоблюдения им обязательств в рамках Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД).

«Надо сказать, что усилия по деэскалации, которые мы пытались предпринять, которые предпринимал президент республики несколько раз, ни к чему не привели по целому ряду причин. Потому что со стороны иранских властей было нарушение порядка СВПД. Каждые два месяца появляется дополнительная зарубка (со стороны Ирана)… Сегодня мы задаемся вопросом – я говорю об этом четко – о применении механизма по урегулированию разногласий, который предусмотрен в этом договоре», — сказал Ле Дриан, отвечая на вопросы депутатов Нацсобрания Франции.

По словам министра, учитывая последовательность действий со стороны иранских властей по несоблюдению СВПД, «такой вопрос возникает». «Но мы по-прежнему выступаем за деэскалацию», — подчеркнул министр. (РИА Новости)