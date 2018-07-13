Глава МИД Франции: НАТО не хочет враждовать с Россией

Глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан заявил, что НАТО не является врагом России и напротив стремится сохранить диалог с Москвой. Об этом министр сообщил, когда подводил итоги саммита альянса в Брюсселе. По его словам, между сторонами существуют разногласия, но это не отменяет контактов.

Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что для вступления Грузии потребуется согласие всех стран НАТО, а по этому вопросу консенсуса пока нет. Одновременно он напомнил, что весной 2008 года на саммите в Бухаресте было заявлено, что Грузия сможет стать членом организации лишь при условии ее соответствия всем необходимым натовским стандартам, передает mk.ru.

А в 2014 году на очередном саммите для Грузии был утвержден специальный пакет мер, которые ей необходимо предпринять в стремлении к вступлению в альянс. И вот теперь генсек НАТО поблагодарил грузинские власти за то, что они существенно продвинулись в этом вопросе. Но продвинулась Грузия все же не до конца. Правда, для нее может быть сделано исключение, и ее постараются принять по упрощенной схеме. Следующей в очереди на вступление стоит Украина.

Однако здесь со стандартами НАТО все гораздо сложнее. А потому Киеву упрощенный вариант вступления в альянс точно не светит.

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