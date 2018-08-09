Глава МИД Британии заявил, что за применение химоружия надо расплачиваться

Министр иностранных дел Великобритании Джереми Хант заявил о неизбежности расплаты за применение химического оружия, в чем, по его мнению, замешана и Россия, сообщает РИА Новости.

«Если мы хотим сделать так, чтобы химическое и биологическое оружие, включая нервно-паралитические вещества, не стало новой и ужасающей нормой XXI века, такие страны, как Россия, которые используют или поощряют их использование, должны знать, что за это придется расплачиваться. Спасибо, США, за то, что твердо поддерживаете нас в этом», — написал министр в своем Twitter.

Канцелярия британского премьер-министра в среду вечером также заявила, что приветствует введение новых антироссийских санкций в связи с инцидентом в Солсбери.

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| 2018-08-09T18:10:16+00:00 9 августа 2018, 23:20|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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