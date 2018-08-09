Глава МИД Британии заявил, что за применение химоружия надо расплачиваться

«Если мы хотим сделать так, чтобы химическое и биологическое оружие, включая нервно-паралитические вещества, не стало новой и ужасающей нормой XXI века, такие страны, как Россия, которые используют или поощряют их использование, должны знать, что за это придется расплачиваться. Спасибо, США, за то, что твердо поддерживаете нас в этом», — написал министр в своем Twitter.

Канцелярия британского премьер-министра в среду вечером также заявила, что приветствует введение новых антироссийских санкций в связи с инцидентом в Солсбери.