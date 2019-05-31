Глава МИД Британии призвал не отказываться от идеи Brexit без сделки

Великобритания не должна исключать варианта выхода из Евросоюза без соглашения о его условиях. Об этом в эфире вещательной корпорации Би-би-си в пятницу заявил глава британского МИД Джереми Хант.

«Я отдаю предпочтение выходу со сделкой. Думаю, что это будет наилучшим [вариантом] для Соединенного Королевства и его конституционной целостности, но если бы передо мной был выбор, не выходить вообще или выйти без сделки, то я бы выбрал выход без соглашения», — сказал он.

Глава Форин оффиса предостерег британских переговорщиков от занятия «жесткой позиции» на переговорах по Brexit в будущем, поскольку может спровоцировать «жесткий ответ» Брюсселя, что не будет способствовать разрешению кризиса. Он также добавил, что Лондон «допустил ошибки» в ходе уже состоявшихся раундов переговоров с Евросоюзом.

Великобритания должна была покинуть ЕС 29 марта 2019 года, то есть через два года после подачи письменного уведомления о выходе. Однако депутаты Палаты общин парламента Соединенного Королевства трижды отклонили проект соглашения об условиях Brexit, которого премьер-министр Тереза Мэй достигла в ходе переговоров с европейскими лидерами. В итоге ЕС согласился перенести дату Brexit сначала на апрель-май, затем — на 31 октября.