Глава МИД Британии призвал НАТО адаптироваться к «российской агрессии»

Глава МИД Великобритании Доминик Рааб заявил, что Североатлантический альянс должен адаптироваться с точки зрения своей обороноспособности к российской «агрессии, враждебности и нарушению международного законодательства». Об этом он сказал в субботу, 12 октября, на парламентской ассамблее НАТО.

При этом он отметил, что НАТО нужен подход, который обеспечивает возможность для улучшения отношений с Россией.

«На случай, если Россия продемонстрирует, что настроена серьезно, что она хочет и может сотрудничать в интересах поддержки международного законодательства, а не его подрыва», — цитирует министра «РИА Новости».

Ранее в октябре американский аналитический центр RAND Corporation опубликовал доклад, в котором представлена стратегия безопасности в Черном море. В документе говорится о необходимости сдерживания России в этом регионе с помощью размещения ПВО в Восточной Европе. В том числе авторы доклада предложили развернуть системы противовоздушной обороны и береговые ракетные комплексы на территории Румынии и Болгарии. Также предлагалось расширить учения НАТО и содействовать наращиванию оборонного потенциала Украины и Грузии (iz.ru).