Глава МИД Британии пригрозил России

Глава МИД Великобритании Джереми Хант заявил, что Соединенное Королевство хотело бы вернуть Россию в «основанную на правилах международную систему», но пригрозил «очень высокой ценой», если ее поведение не изменится, сообщает РИА Новости.

«До недавнего времени я считал, что Россия хочет быть частью международной правовой системы, мы были очень рады возможности совсем новых отношений с Россией по сравнению с теми, что были во времена бывшего СССР, но потом было вторжение в 2008 году в Грузию, в 2014 – в Крым, были кибератаки, нападение с применением химического оружия в Солсбери», — сказал Хант, выступая в среду вечером в исследовательском институте Policy Exchange.

«Мы бы очень хотели найти способ вернуть Россию в основанную на правилах международную систему, но должны ясно дать понять, что если действия, подобные этим, будут происходить и дальше, цена для России будет очень высока», — подчеркнул Хант.

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