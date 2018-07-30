Глава МИД Британии по ошибке назвал свою жену-китаянку японкой

Глава МИД Великобритании Джереми Хант во время визита в КНР оговорился, случайно назвав свою жену-китаянку Люсию Гуо японкой, сообщает издание Daily Mail.

Инцидент произошел во время приветствия Ханта и главы МИД Китая Вана И. Хант сразу же извинился за «ужасную ошибку».

«Моя жена японка… моя жена китаянка. Ужасно сделать такую ошибку»,- сказал министр. «Моя жена китаянка, мои дети — наполовину китайцы, поэтому бабушка и дедушка из Китая, они живут в Сиани, и прочные семейные связи в Китае», — добавил он.

Хант женат на Люсии с 2009 года, у пары трое детей. Люсия родилась в Сиани, столице китайской провинции Шэньси.

Глава МИД Великобритании прибыл с визитом в Пекин 30 июля. Это первая зарубежная поездка Ханта на посту главы МИД после того, как он занял эту должность 10 июля из-за ухода в отставку Бориса Джонсона в результате разногласий с премьером. В ходе визита Хант планирует обсудить вопросы улучшения отношений двух стран, включая вопросы многополярного мира, свободы торговли, безопасности, нераспространения, санкций ООН против КНДР и пути сотрудничества двух стран в области борьбы с изменением климата.

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