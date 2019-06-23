Глава МИД Британии оценил последствия отказа от Brexit

Министр иностранных дел Великобритании Джереми Хант заявил, что неисполнение Brexit грозит большими рисками, чем выход Лондона из состава ЕС без соглашения. Об этом сообщает ТАСС.

По его словам, лидеры ЕС не хотят изменять соглашения по условиям Brexit.

Он также добавил, что рассчитывает на то, что Евросоюз прислушается к «новым идеям».

Хант подчеркнул, что отмена Brexit приведет к множеству негативных последствий, сообщает gazeta.ru.

Ранее сообщалось, что Хант вышел в финал гонки за пост премьер-министра Британии.