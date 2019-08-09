Глава МИД Британии осудил применение силы на протестах в Гонконге

«Министр осудил насильственные действия со всех сторон, но подчеркнул право на мирный протест, отметив, что сотни тысяч гонконгцев выбрали этот путь для выражения своих взглядов. Он подчеркнул, что насилие не должно омрачать законные действия большинства», — сказал пресс-секретарь.