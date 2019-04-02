Глава МИД Азербайджана примет участие на заседании Совета сотрудничества Азербайджан-Европа

В столице Бельгии, Брюсселе, четвертого апреля состоится 16-е заседание Совета сотрудничества Азербайджан-Европа.

Как сообщает во вторник Trend со ссылкой на пресс-службу министерства иностранных дел Азербайджана, на заседании со стороны Азербайджана примет участие глава МИД Эльмар Мамедъяров, со стороны Европейского союза — верховный представитель по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини и Европейский комиссар по вопросам расширения и политики добрососедства Йоханнес Хан.

Во время заседания планируется обсудить решение армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта, вопросы, входящие в повестку партнерства между Европейским союзом и Азербайджана, а также продолжающиеся переговоры по проекту нового двустороннего соглашения, Приоритеты партнерства, Восточное партнерство и другие вопросы.

| 2019-04-02T13:59:29+00:00 2 апреля 2019, 14:34|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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