Глава МИД Азербайджана находится с визитом в Чили

Министр иностранных дел Азербайджана Эльмар Мамедъяров в рамках своего официального визита в Чили провел ряд встреч в Чилийском Национальном конгрессе, сообщает Trend со ссылкой на пресс-службу МИД.

В ходе встреч, проведенных с Председателем Сената Чили Хайме Кинтаной, председателем Комитета Сената по внешним связям Хосе Мигелем Инсулзой, председателем Чилийско-азербайджанской межпарламентской группы дружбы Франсиско Чауаном и другими членами группы было подчеркнуто развитие дружеских отношений между Азербайджаном и Чили и функционирование на взаимной основе дипломатических представительств. На встречах стороны, отметив большой потенциал развития связей в торгово-экономической, энергетической, сельскохозяйственной, инвестиционной, транспортной, культурно-гуманитарной, образовательной и других сферах, указали на важность деятельности межпарламентских групп дружбы в укреплении двусторонних отношений, а также связей между народами.