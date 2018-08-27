Глава МИД Австрии потеряла сознание

Министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсль почувствовала слабость во время Европейского форума, проходившего в городе Альпбах. Об этом пишет Die Kronen Zeitung в понедельник, 27 августа.
По словам очевидцев, министр недолго пребывала без сознания.
По словам ее представителя Томаса Шнелля, Кнайсль оказали медицинскую помощь, после чего она отдыхала в своем гостиничном номере.
Как известно, 18 августа Кнайсль вышла замуж. Свадьбу главы МИД Австрии посетил президент России Владимир Путин.50 просмотров