Глава крупнейшего немецкого концерна BASF поддержал «Северный поток-2»

Глава крупнейшего в Германии химического концерна BASF Мартин Брудермюллер выступил в поддержку российско-немецкого проекта «Cеверный поток -2».

«Благодаря «Северному потоку — 2″ на рынке появится больше конкурентоспособных энергоресурсов.», — сказал предприниматель.

При этом он добавил, что не видит ничего страшного в желании Соединенных Штатов увеличить поставки своего сжиженного природного газа — правда и в этом есть свои недостатки. Так, например, при возвращении СПГ в газообразное состояние выделяется дополнительный CO2. Кроме того, американское топливо попросту дороже российского.

По мнению Брудермюллера, европейцы должны противостоять попыткам Вашингтона влиять на судьбу проектов, подобных «Северному потоку-2», хотя бы потому, что Россия является важным геостратегическим партнером ЕС.

«Когда в Европе становится холодно и необходимо много природного газа, именно русские открывают вентиль», — сказал глава концерна в интервью газете Neue Zurcer Zeitung/

Cайт kp.ru писал о том, что строительство российско — немецкого газопровода идет полным ходом. Датский участок трубопровода будет сдан максимум через пять недель.