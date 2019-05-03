Глава контрразведки Чехии обвинил Россию в попытках повлиять на выборы в ЕС

Директор чешской Службы безопасности и информации (контрразведки) Михал Коуделка обвинил Россию в попытках манипулировать избирателями государств-членов Евросоюза и повлиять на итоги предстоящих выборов в Европарламент. Об этом он заявил в пятницу на семинаре «Европейские выборы в контексте гибридных угроз», который состоялся в нижней палате парламента Чехии с участием журналистов.

«Главным актером [на международной политической сцене] из числа государств, пытающихся повлиять на выборы и другие демократические процессы [в Евросоюзе], является Россия, — утверждает он. — От нее исходит наибольшая угроза».

Усилия РФ направлены «на ослабление единства Евросоюза и демократических институтов в его государствах, подрыв доверия европейцев к своим государствам, вызов социальной напряженности, ослабление отдельных стран и всего ЕС с целью парализовать обороноспособность Европы или хотя бы поставить ее под угрозу», полагает Коуделка. Это общее мнение спецслужб западных государств, сказал глава контрразведки Чехии.

На семинаре выступила еврокомиссар по юстиции Вера Юрова. Она отметила возрастающую активность российских медиаресурсов в европейских странах перед выборами в Европарламент.

Первый вице-премьер и министр внутренних дел Чехии Ян Гамачек говорил о заинтересованности Китая в научно-технических секретах Евросоюза.(ТАСС)