Глава Каталонии донес в суд на самого себя

Глава женералитета (правительства) Каталонии Ким Торра представил в суде признательные показания по поводу своего участия в референдуме о независимости 1 октября 2017 года и митингах 20 сентября того же года, в рамках кампании общественной организация Omnium Cultural.

«Я сделал то, что сделают тысячи каталонцев: дал показания против самого себя. И я сделал это в знак солидарности с политическими заключенными, потому что они были осуждены за организацию референдума. Защита гражданских и политических прав не является преступлением», — написал Торра в Twitter.

Кампания была объявлена после вынесения Верховным судом приговора двенадцати каталонским политикам в связи с их участием в организации незаконного референдума два года назад. С инициативой выступила общественная организация Omnium Cultural, чей вице-председатель Марсель Маури призвал «заполнить самообвинениями суды четырех столиц провинций – Барселоны, Таррагоны, Льейды и Жироны». Всего, по словам Маури, с момента объявления компании около 10 тысяч каталонцев скачали бланки с признательными показаниями.