Глава ИВ Сабаильского района обратился к премьер-министру в связи с аварийным зданием

Глава Исполнительной власти Сабаильского района Вугар Зейналов обратился к премьер-министру Али Асадову по поводу аварийного здания по улице Бухта, 9.

Об этом сообщил глава пресс-службы Кабинета министров Ибрагим Мамедов.

«Обращение главы Исполнительной власти Сабаильского района Вугара Зейналова к премьер-министру Али Асадову по поводу аварийного здания по улице Бухта, 9 было рассмотрено. В связи с этим вопросом заместитель премьер-министра Али Ахмедов поручил министерству финансов, министерству по чрезвычайным ситуациям и Исполнительной власти Сабаильского района провести необходимые мероприятия» — подчеркнул И.Мамедов.(report)

| 2019-11-27T16:40:19+00:00 27 ноября 2019, 20:11|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

Новости по теме:

В рубрике

Copyright 2018 © Зеркало
FacebookTwitterRss