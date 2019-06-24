Глава Ингушетии собирается в отставку

Юнус-Бек Евкуров в эфире Национальной телерадиокомпании Ингушетии объявил, что попросит президента России о своей досрочной отставке с поста главы республики, сообщает РИА Новости.

«Я свой выбор сделал. Как ингуш, как патриот, как боевой офицер, дававший присягу защищать Родину, я принял решение обратиться к президенту Российской Федерации Владимиру Владимировичу Путину с просьбой о досрочном сложении с меня полномочий главы республики».

Он напомнил, что его полномочия истекают в 2023 году.

Евкуров объяснил свое решение разобщенностью и необходимостью каждому выбрать между своими интересами и республики.

| 2019-06-24T23:14:30+00:00 25 июня 2019, 01:45|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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