Глава Ингушетии собирается в отставку

Юнус-Бек Евкуров в эфире Национальной телерадиокомпании Ингушетии объявил, что попросит президента России о своей досрочной отставке с поста главы республики, сообщает РИА Новости.

«Я свой выбор сделал. Как ингуш, как патриот, как боевой офицер, дававший присягу защищать Родину, я принял решение обратиться к президенту Российской Федерации Владимиру Владимировичу Путину с просьбой о досрочном сложении с меня полномочий главы республики».

Он напомнил, что его полномочия истекают в 2023 году.

Евкуров объяснил свое решение разобщенностью и необходимостью каждому выбрать между своими интересами и республики.