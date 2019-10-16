Глава Huawei считает, что технологии 6G могут стать доступны через 10 лет

Технологии сетей шестого поколения (6G), которые будут еще быстрее и эффективнее для передачи данных, чем передовой на данный момент формат 5G, могут стать доступны в ближайшие 10 лет. Об этом в опубликованном в среду интервью агентству Kyodo заявил основатель и генеральный директор телекоммуникационного гиганта Huawei Жэнь Чжэнфэй.

«Мы начали исследование сетей 6G, и, думаю, по меньшей мере через 10 лет они станут доступны для практического использования», — сказал он. Вместе с тем Жэнь Чжэнфэй выразил озабоченность, отметив, что Huawei может потерять свои позиции как лидер в области развития технологий 5G, если США сохранят свои ограничения в отношении компании в течение трех-пяти лет.

К настоящему моменту Huawei заключила более 60 контрактов с другими странами по расширению глобальной сети мобильной связи пятого поколения.