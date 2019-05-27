Глава Huawei против санкций в отношении Apple

Генеральный директор Huawei Жэнь Чжэнфэй выступает против того, чтобы Пекин предпринимал меры против Apple в ответ на решение США внести китайскую компанию в черный список. Об этом он заявил в интервью агентству Bloomberg, которое было опубликовано 26 мая.

Ранее СМИ сообщили, что Китай может принять ответные меры из-за запрета CША на торговлю с Huawei и они, вероятно, коснутся Apple.

«Прежде всего, такое не произойдет. Во-вторых, если такое произойдет, то я первый выражу протест», − заверил Чжэнфэй.

По его словам, Apple − это ведущая в мире компания и без нее не было бы мобильного интернета. Гендиректор Huawei также назвал американскую компанию своим учителем.

При этом бизнесмен признал, что санкции со стороны президента США Дональда Трампа помешают компании, однако Huawei найдет способы сохранить лидерство на рынке смартфонов и 5G.