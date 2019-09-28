Глава Google надеется на положительный итог торговых переговоров США и Китая

Глава компании Google Сундар Пичаи надеется на то, что торговые переговоры между США и Китаем завершатся с положительным исходом для обеих сторон. Об этом он заявил в опубликованном в субботу интервью газете Nikkei.

«Мы следуем американскому законодательству. Я думаю торговые переговоры между США и Китаем очень важны, и сейчас там ведется серьезное обсуждение. Я с нетерпением жду соглашения, которое принесет пользу всем», — сказал он в ответ на просьбу прокомментировать влияние трений между Вашингтоном и Пекином на ведение бизнеса.

По его словам, «Huawei очень успешная компания, которая в конечном итоге сможет стать одним из лидеров отрасли». «Я ожидаю, что Huawei продолжит обслуживать своих пользователей. Также я считаю, что все мы должны приспособиться к реалиям текущей торговой ситуации и работать соответственно», — добавил Пичаи.

Huawei внесли в этом году в черный список Минторга США как компанию, «вовлеченную в деятельность, противоречащую национальной безопасности США и внешнеполитическим интересам». Она обвиняется, например, в предоставлении услуг Ирану в обход американских торговых санкций. После внесения Huawei в черный список правительства США компания Google объявила о прекращении сотрудничества с ней. В результате Huawei потеряет доступ к обновлениям системы Android, которой оснащены смартфоны ее производства.(ТАСС)

| 2019-09-28T11:04:19+00:00 28 сентября 2019, 13:48|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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