Глава Google надеется на положительный итог торговых переговоров США и Китая

Глава компании Google Сундар Пичаи надеется на то, что торговые переговоры между США и Китаем завершатся с положительным исходом для обеих сторон. Об этом он заявил в опубликованном в субботу интервью газете Nikkei.

«Мы следуем американскому законодательству. Я думаю торговые переговоры между США и Китаем очень важны, и сейчас там ведется серьезное обсуждение. Я с нетерпением жду соглашения, которое принесет пользу всем», — сказал он в ответ на просьбу прокомментировать влияние трений между Вашингтоном и Пекином на ведение бизнеса.

По его словам, «Huawei очень успешная компания, которая в конечном итоге сможет стать одним из лидеров отрасли». «Я ожидаю, что Huawei продолжит обслуживать своих пользователей. Также я считаю, что все мы должны приспособиться к реалиям текущей торговой ситуации и работать соответственно», — добавил Пичаи.

Huawei внесли в этом году в черный список Минторга США как компанию, «вовлеченную в деятельность, противоречащую национальной безопасности США и внешнеполитическим интересам». Она обвиняется, например, в предоставлении услуг Ирану в обход американских торговых санкций. После внесения Huawei в черный список правительства США компания Google объявила о прекращении сотрудничества с ней. В результате Huawei потеряет доступ к обновлениям системы Android, которой оснащены смартфоны ее производства.(ТАСС)