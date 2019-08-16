Глава гонконгской авиакомпании Cathay Pacific подал в отставку на фоне скандалов

Исполнительный директор крупнейшей гонконгской авиакомпании Cathay Pacific Руперт Хогг ушел в отставку на фоне скандала вокруг участия ряда сотрудников компании в нелегальных протестах. Об этом сообщил авиаперевозчик в пятницу на Гонконгской фондовой бирже.

«Он [Хогг] подтвердил, что подал в отставку, принимая на себя ответственность как лидер компании в свете недавних событий, не имея разногласий с советом директоров», — говорится в заявлении. Также произведен еще ряд кадровых перестановок.

«Cathay Pacific оказалась замешана в скандале вокруг активной поддержки некоторыми членами ее персонала протестных акций в Гонконге. На этом фоне компания за последнюю неделю уволила двух пилотов и еще двух сотрудников в аэропорту, где недавно имели место массовые антиправительственные демонстрации, которые привели к отмене сотен рейсов.

Авиационные власти в КНР запретили полеты в материковую часть Китая тех пилотов Cathay Pacific, которые будут уличены в участии в нелегальных акциях.

Более двух месяцев назад в Гонконге вспыхнули массовые протесты против инициированного местными властями законопроекта, который направлен на то, чтобы наладить механизм выдачи из Гонконга в материковый Китай для судебного преследования лиц, подозреваемых в нарушении законов КНР или находящихся в розыске. Под давлением общественности глава местной администрации Кэрри Лам сняла законопроект с повестки дня, но это не остановило волну протестов.(ТАСС)