Глава Гонконга отказалась уйти в отставку

Глава исполнительной власти Гонконга Кэрри Лам считает целесообразным продолжить работу на своем посту, несмотря на массовые протесты, вызванные попыткой продвижения малопопулярного законопроекта об экстрадиции в КНР. Об этом она заявила во вторник в беседе с журналистами, сообщает ТАСС.

«Я персонально во многом несу ответственность за кризис. Приношу свои искренние извинения всем жителям Гонконга», — сказала она. Лам признала недочеты своего правительства в разъяснительной работе относительно сути законопроекта, который был трактован неоднозначно и вызвал много споров. Вместе с тем она выразила надежду на то, что «люди из всех слоев общества признают нашу работу и дадут нам шанс» в решении социально-экономических задач, стоящих на повестке дня.