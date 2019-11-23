Глава Главы МИД ФРГ и Турции обсудили арест юриста посольства Германии в Анкаре

Министр иностранных дел Германии Хайко Мас обсудил с главой турецкого МИДа Мевлютом Чавушоглу арест турецкого юриста Йылмаза Сунара, работавшего на посольство ФРГ в Анкаре и заподозренного в шпионаже. Мас и Чавушоглу коротко пообщались в субботу, 23 ноября, в японском городе Нагое, где проходит встреча G20 на уровне министров.

«Я еще раз повторил, что мы, в сущности, совершенно не понимаем» сложившейся ситуации, сообщил Мас журналистам по итогам этого обмена мнениями. Арест юриста, как и более ранние инциденты с задержаниями в Турции, «необоснован», уверен германский министр. Он добавил, что рассчитывает на продолжение диалога с Анкарой по данному вопросу.

Чавушоглу в ответ указал, что обстоятельства произошедшего сейчас изучают турецкие органы юстиции.

Йылмаза Сунара задержали еще в середине сентября. 20 ноября стало известно о его аресте. Посольство Германии уже несколько месяцев пытается добиться освобождения Сунара. Турецкий адвокат по поручению посольства ФРГ собирал сведения о гражданах Турции, запросивших убежища в Германии. В МИД ФРГ назвали его задержание «необъяснимым», так как специалист, по данным министерства, занимался сбором информации «полностью легально и открыто». (Русская Служба DW)