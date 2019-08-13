Глава ГКНБ Киргизии обвинил Атамбаева в подготовке госпереворота

Глава Госкомитета Нацбезопасности Киргизии Орозбек Опумбаев обвинил экс-президента республики Алмазбека Атамбаева в подготовке государственного переворота.
«Атамбаеву нужна была кровь, я это открыто заявляю! Ему нужна была кровь для проведения госпереворота», — заявил он на пресс-конференции.
По его словам, бывший глава государства готовился к столкновениям в своей резиденции: у него в доме был обнаружен целый склад оружия, в том числе снайперские винтовки, пистолеты, ружья.
Также третий этаж дома Атамбаева был укреплен как военный бункер — с дзотами и боевыми точками для длительной обороны.(РИА Новости)