Глава ГКНБ Киргизии обвинил Атамбаева в подготовке госпереворота

Глава Госкомитета Нацбезопасности Киргизии Орозбек Опумбаев обвинил экс-президента республики Алмазбека Атамбаева в подготовке государственного переворота.

«Атамбаеву нужна была кровь, я это открыто заявляю! Ему нужна была кровь для проведения госпереворота», — заявил он на пресс-конференции.

По его словам, бывший глава государства готовился к столкновениям в своей резиденции: у него в доме был обнаружен целый склад оружия, в том числе снайперские винтовки, пистолеты, ружья.
Также третий этаж дома Атамбаева был укреплен как военный бункер — с дзотами и боевыми точками для длительной обороны.(РИА Новости)
| 2019-08-13T09:52:09+00:00 13 августа 2019, 10:58|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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