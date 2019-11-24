Глава Генштаба Украины: Крым нужен РФ чтобы «кошмарить» Европу и США

Начальник Генштаба Украины Руслан Хомчак заявил украинским СМИ, что Крым нужен России в качестве военной базы, чтобы «кошмарить» Европу и США, передают Известия.

Хомчак сказал, что Крым является территорией Украины и забывать об этом нельзя. По его словам, Запад должен помочь вернуть территорию, так как «Крым России нужен вовсе не как место для отдыха россиян», а «как возможность доминирования в Средиземном море».

Крым воссоединился с Россией более пяти лет назад после того, как жители приняли такое решение на референдуме. Киев продолжает считать его своей территорией и строит планы по «возвращению Крыма». Так, на этой неделе была создана рабочая группа для решения этого вопроса.