Глава Генштаба Украины: Крым нужен РФ чтобы «кошмарить» Европу и США

Начальник Генштаба Украины Руслан Хомчак заявил украинским СМИ, что Крым нужен России в качестве военной базы, чтобы «кошмарить» Европу и США, передают Известия.

Хомчак сказал, что Крым является территорией Украины и забывать об этом нельзя. По его словам, Запад должен помочь вернуть территорию, так как «Крым России нужен вовсе не как место для отдыха россиян», а «как возможность доминирования в Средиземном море».

Крым воссоединился с Россией более пяти лет назад после того, как жители приняли такое решение на референдуме. Киев продолжает считать его своей территорией и строит планы по «возвращению Крыма». Так, на этой неделе была создана рабочая группа для решения этого вопроса.
| 2019-11-24T17:55:00+00:00 24 ноября 2019, 17:55|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

Новости по теме:

В рубрике

Copyright 2018 © Зеркало
FacebookTwitterRss