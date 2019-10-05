Глава ФРС заявил, что экономика США находится в хорошем положении

Экономика США находится в хорошем положении, несмотря на наличие некоторых рисков. Такое мнение выразил в четверг глава выполняющей функции центробанка Федеральной резервной системы (ФРС) США Джером Пауэлл.

«Уровень безработицы достиг минимума почти за 50 лет, инфляция приближается <…> к целевой отметке в 2%. Хотя не все в полной мере разделяют экономические возможности, а экономика сталкивается с некоторыми рисками, в целом она, как я люблю говорить, находится в хорошем положении. Наша задача заключается в том, чтобы она оставалась в нем как можно дольше», — заявил Пауэлл на проходящей конференции, посвященной вопросам занятости и стабильности цен.

«Хотя мы считаем, что наша стратегия и инструменты остаются эффективными, перед американской экономикой, как и перед любой другой развитой экономикой мира, стоят некоторые долгосрочные вызовы от низких темпов роста, низкой инфляции и низких процентных ставок», — продолжил глава ФРС.(ТАСС)