Глава ФБР по-прежнему убежден в российском вмешательстве на выборах

Директор ФБР Кристофер Рэй заявил, что американское разведывательное сообщество по-прежнему придерживается мнения, что Россия вмешивалась в ход выборов 2016 года, несмотря на то, что президент России Владимир Путин отрицал это на переговорах с президентом США Дональдом Трампом.

«У него есть свое мнение, он высказал свое мнение», – сказал Рэй, когда его попросили прокомментировать заявления Путина на саммите с Трампом в Хельсинки в понедельник.

«Оценка разведывательного сообщества не изменилась. Мое мнение не изменилось, и оно состоит в том, что Россия пыталась вмешаться в последние выборы и что она продолжает участвовать в операциях по оказанию злонамеренного влияния по сей день».

Эти действия «направлены на то, чтобы посеять раздоры и разобщенность в нашей стране», добавил он.

В понедельник Трамп, как показалось, принял отрицания Путина на пресс-конференции после их встречи в Хельсинки. Это вызвало возмущение в Вашингтоне и редкое заявление о несогласии, с которым выступил глава американского разведсообщества, директор национальной разведки Дэн Коутс.

Во вторник Трамп отступил от своих комментариев, заявив, что согласен с точкой зрения американской разведки, что Москва вмешивалась в ход выборов.

Рэй, выступавший на Форуме по вопросам безопасности в Аспене, штат Колорадо, заявил, что некоторые другие страны действительно будут пытаться повлиять на американскую политику разными способами.

Однако при этом он добавил: «Нет сомнений, что Россия пока что была самым агрессивным действующим лицом».