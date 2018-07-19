Глава ФБР назвал Россию самым агрессивным оппонентом США

Россия предпринимала попытки вмешательства в американские выборы 2016 года и сейчас агрессивнее других стран продолжает операции, нацеленные на то, чтобы посеять раздор в США. С таким утверждением выступил директор ФБР Кристофер Рей в среду в эфире телеканала NBCв рамках форума по вопросам безопасности в Аспене (штат Колорадо).
Его попросили прокомментировать заявление президента РФ Владимира Путина на пресс-конференции по итогам саммита в Хельсинки о непричастности России к вмешательству в выборы в США 2016 года. «Мнение американского разведывательного сообщества не изменилось, мое тоже. Они [россияне] пытались вмешаться в последние выборы и продолжают злоумышленные операции с целью оказания влияния по сей день», — ответил Рей.
«С моей точки зрения, мы должны воспринимать эту угрозу крайне серьезно и реагировать на нее с полной решимостью и сосредоточением», — добавил Рей. Он признал вероятность того, что подобные попытки предпринимают и другие государства, но охарактеризовал Россию как «наиболее агрессивного игрока в этой области».
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