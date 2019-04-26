Глава ФБР: наибольшую угрозу для США в сфере шпионажа представляет Китай

Китай является наиболее значимой угрозой в сфере шпионажа для США и предпринимает значительные усилия для кражи интеллектуальной собственности. Об этом в пятницу заявил директор ФБР США Кристофер Рэй на выступлении в Вашингтоне.

«Ни одна страна не представляет большей угрозы в сфере шпионажа, чем Китай. Китай впервые применил социальный подход к краже инновационных технологий всеми возможными способами у большого числа компаний, университетов и организаций», — заявил он.

«Это выходит за рамки свободной экономической конкурентной борьбы. Это незаконно и угрожает нашей экономической, национальной безопасности. Они стремятся добиться экономического развития за наш счет, и США далеко не их единственная цель», — сказал Рэй.

При этом директор ФБР считает, что Россия представляет собой «чрезвычайно существенную» угрозу для США в сфере разведки. «Россия представляет чрезвычайно существенную контрразведывательную угрозу для США, — отметил он. — Безусловно, это относится к киберпространству и к тому, что мы называем злонамеренным иностранным влиянием, а также к их активности в нашей стране».

Как ранее заявил глава Национального экономического совета Белого дома Лоуренс Кадлоу, для президента США Дональда Трампа приоритетом является вопрос о краже интеллектуальной собственности, в которой США обвиняют Китай, а также практика, в соответствии с которой власти азиатской страны в качестве условия доступа их продукции на свой рынок требуют от иностранных инвесторов передачи прав на использование их технологий китайским партнерам.