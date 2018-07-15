Глава Евросовета раскрыл отношение Трампа к Украине

Президент США Дональд Трамп признавался, что не чувствует особого энтузиазма относительно политики Украины. Об этом заявил глава ЕвросоветаДональд Туск в эфире польского телеканала TVN24.

«В нескольких беседах со мной президент Трамп не скрывал, что испытывает меньше восторгов относительно Украины и больше понимания того, что сделала Россия на Украине», — отметил Туск.

В июне СМИ сообщили, что на саммите стран «Большой семерки» (G7) Трамп заявил своим коллегам, что считает Крым российским, потому что все жители полуострова говорят по-русски. Он также отметил, что, по его мнению, Украина — «это одна из самых коррумпированных стран в мире». В конце июня американский президент, отвечая на вопрос журналистов о признании Крыма российским, ответил: «Посмотрим».

При этом позже в Белом доме подчеркнули, что Вашингтон по-прежнему считает Крым территорией Украины, несмотря на попытки средств массовой информации интерпретировать позицию американского лидера иначе.

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